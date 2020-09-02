Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberi… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.Vaka sayısında Ankara'da ciddi artışlar olduğunu söyleyen Bakan Koca salgında birinci dalganın ikinci pikinin yaşandığını ifade etti.
Son dakika haberi… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.Vaka sayısında Ankara'da ciddi artışlar olduğunu söyleyen Bakan Koca salgında birinci dalganın ikinci pikinin yaşandığını ifade etti.