Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar
02.09.2020 21:18

Son dakika haberi… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.Vaka sayısında Ankara'da ciddi artışlar olduğunu söyleyen Bakan Koca salgında birinci dalganın ikinci pikinin yaşandığını ifade etti.


Son dakika haberi… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.Vaka sayısında Ankara'da ciddi artışlar olduğunu söyleyen Bakan Koca salgında birinci dalganın ikinci pikinin yaşandığını ifade etti.
Haber Videoları