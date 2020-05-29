Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Dünyaya örnek olacak

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Sadece 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle yarın saat 14.00'te açılıyor. Depremde zarar görmeyecek şekilde yapılan, tek katlı yeni hastanemizle İstanbul, salgına ve her türlü deprem ve afete karşı hazır hale gelecek. pic.twitter.com/CkbaDtGhRz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2020
45 GÜNDE TAMAMLANDI!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sadece 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle yarın saat 14.00'te açılıyor. Depremde zarar görmeyecek şekilde yapılan, tek katlı yeni hastanemizle İstanbul, salgına ve her türlü deprem ve afete karşı hazır hale gelecek." ifadelerini kullandı.