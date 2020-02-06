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Son dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili iki pilot hakkında soruşturma

Son dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili iki pilot hakkında soruşturma

06.02.2020 14:11

Son dakika haberi... Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Sabiha Gökçen'de yaşanan kazanın ardından iki pilot hakkında birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmalarına neden oldukları gerekçesiyle taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan soruşturma başlattı.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki pilot hakkında birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmalarına neden oldukları gerekçesiyle taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan soruşturma başlattı.



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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen 3 yolcunun hayatını kaybettiği, 179 kişinin yaralandığı uçak kazasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 2 pilotun kan örneklerinin alınacağı ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konulacağı öğrenildi.

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