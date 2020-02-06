Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından dehşet veren kareler
Son dakika haberi... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının gündüz çekilmiş fotoğrafları kazanın boyutunu göz önüne serdi. Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı saat dün 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştı.
06.02.2020 09:09
- Son Güncelleme: 06.02.2020 09:27
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Ekipler, olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
KAZANIN GÜNDÜZ FOTOĞRAFLARI
Kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Gündüz çekilen kareler basına servis edildi.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.
YÜZDE YÜZ HATA VAR!
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus Havayollarına aiti uçağa ilişkin değerlendirmesinde hem aldığı kuyruk rüzgarı bilgisine rağmen iniş yapan pilotun hem de bu bilgiyi aktarmasına rağmen inişe izin veren kulenin yüzde yüz hatalı olduğu iddia ediliyor.
UÇAK ÜÇE BÖLÜNMÜŞ
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. İzmir-İstanbul seferini yaptığı öğrenilen uçakla ilgili gelen görüntülerde uçağın üç parçaya bölündüğü görüldü.