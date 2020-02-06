Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından dehşet veren kareler

YÜZDE YÜZ HATA VAR!

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus Havayollarına aiti uçağa ilişkin değerlendirmesinde hem aldığı kuyruk rüzgarı bilgisine rağmen iniş yapan pilotun hem de bu bilgiyi aktarmasına rağmen inişe izin veren kulenin yüzde yüz hatalı olduğu iddia ediliyor.