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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 12:15

'deki uçak sında kahreden detay! Son anda kurtuldu!

'de iniş sırasında pistten çıkan Pegasus'a ait uçak sında kahreden bir detay ortaya çıktı. Uçak kazasında hayatını kaydebenler arasında bulunan 'ın eşinini işinin çıkması nedeniyle 'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Koçar'ın eşinini işinin çıkması nedeniyle İstanbul'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıktı.

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