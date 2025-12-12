PODCAST CANLI YAYIN
Rize’de otel odasında şüpheli ölüm!

Rize’de kızının düğünü için memleketine gelen 60 yaşındaki Servet Tüfekçi, kaldığı otel odasında hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Rize'nin Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir otelde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kızının düğünü için memleketine gelen Servet Tüfekçi'nin sabah saatlerinde odasından çıkmaması dikkat çekti.

Banyoda Hareketsiz Bulundu

Otel çalışanları, Tüfekçi'nin kaldığı odadan su sesi gelmesi üzerine kapıyı çaldı. İçeriden yanıt alamayan görevliler odaya girdiklerinde Tüfekçi'yi banyoda hareketsiz halde buldu.

Ölüm Nedeni Otopsiyle Netleşecek

İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, Tüfekçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri otel odası ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, savcılık incelemesinin ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

