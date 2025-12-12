İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, Tüfekçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri otel odası ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, savcılık incelemesinin ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Rize'nin Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir otelde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kızının düğünü için memleketine gelen Servet Tüfekçi'nin sabah saatlerinde odasından çıkmaması dikkat çekti.