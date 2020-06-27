Son dakika haberi... Millî Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK’lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi." açıklamasında bulundu.
Son dakika: PKK'lı 9 terörist daha etkisiz hale getirildi
27.06.2020 16:09
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