Son dakika: PKK'lı 9 terörist daha etkisiz hale getirildi

27.06.2020 16:09

Son dakika haberi... Millî Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK’lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi." açıklamasında bulundu.