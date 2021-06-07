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SON DAKİKA: Pakistan'da tren felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

SON DAKİKA: Pakistan'da tren felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
07.06.2021 10:26
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Son dakika haberine göre, Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında seyir halindeki bir trenin vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir trenle çarpıştığını belirtti. İlk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.


Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki bir trenin vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir trenle çarpıştığını belirtti.

Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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