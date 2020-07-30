30.07.2020 12:30

Son dakika haberi... Türkiye ve Azerbaycan’ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı dün başladı. Ortak tatbikattan ilk görüntüler Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. MSB'den yapılan paylaşıma, ''Tek Millet, İki Devlet. Azerbaycan-Türkiye Fiilî Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan’da eş zamanlı olarak, Türkiye’den Kara Havacılık Unsurlarının da katılımıyla devam ediyor.'' notu düşüldü. Ortak tatbikata dair ayrıntıları A Haber Dış Haberler Şefi Felemez Doğan, A Haber canlı yayınında aktardı. İşte tatbikattan ilk görüntüler ve ayrıntılar...