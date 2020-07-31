Son dakika haberi... Süper Lig'e çıkacak 3. takımın belli olacağı son maç için Adana Demirspor ile Karagümrük sahaya çıktı. 90 dakikanın 1-1 tamamlanması üzerine maç uzatmalara gitti. 30 dakikalık uzatmada da eşitlik bozulmadı ve Süper Lig'e çıkacak son takımı penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarını kazanan Karagümrük Süper Lig'e çıkan 3. takım oldu.
Adana Demirspor'u penaltılarla geçen Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükseldi!
31.07.2020 00:54
- Adana Demirspor'u penaltılarla geçen Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükseldi!
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