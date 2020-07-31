Adana Demirspor'u penaltılarla geçen Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükseldi!

31.07.2020 00:54

Son dakika haberi... Süper Lig'e çıkacak 3. takımın belli olacağı son maç için Adana Demirspor ile Karagümrük sahaya çıktı. 90 dakikanın 1-1 tamamlanması üzerine maç uzatmalara gitti. 30 dakikalık uzatmada da eşitlik bozulmadı ve Süper Lig'e çıkacak son takımı penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarını kazanan Karagümrük Süper Lig'e çıkan 3. takım oldu.