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Adana Demirspor'u penaltılarla geçen Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükseldi!

Adana Demirspor'u penaltılarla geçen Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükseldi!
31.07.2020 00:54

Son dakika haberi... Süper Lig'e çıkacak 3. takımın belli olacağı son maç için Adana Demirspor ile Karagümrük sahaya çıktı. 90 dakikanın 1-1 tamamlanması üzerine maç uzatmalara gitti. 30 dakikalık uzatmada da eşitlik bozulmadı ve Süper Lig'e çıkacak son takımı penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarını kazanan Karagümrük Süper Lig'e çıkan 3. takım oldu.


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