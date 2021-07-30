Haberler Haber Videoları SON DAKİKA: NASA böyle görüntüledi: İşte Türkiye'deki orman yangınlarını uydu görüntüleri!

SON DAKİKA: NASA böyle görüntüledi: İşte Türkiye'deki orman yangınlarını uydu görüntüleri!

SON DAKİKA: NASA böyle görüntüledi: İşte Türkiye'deki orman yangınlarını uydu görüntüleri!
30.07.2021 13:27 - Son Güncelleme: 30.07.2021 13:28
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türkiye'de çıkan yangınlara ilişkin uydu görüntülerini paylaştı. Paylaşılan uydu görüntülerinde Türkiye’deki kırmızı noktaların yoğunluğu dikkat çekti.


Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınları, onlarca il ve ilçede sürüyor. Manavgat'ta başlayan yangınlar, Antalya, Adana, Osmaniye, Mersin, Muğla ve Kayseri başta olmak üzere özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde devam ederken, durumun ciddiyeti, uydu görüntülerine de yansıdı.



NASA uyduları tarafından kaydedilen görüntülerde, Türkiye'nin birçok bölgesinde devam eden yangınlar gözlendi.



NASA'nın "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi'nin uydu görüntüleri üzerinden dünya üzerinde yangın çıkan bölgeleri tespit edip işaretleyebildiği sistemde, Türkiye sınırları içindeki kırmızı nokta yoğunluğu dikkat çekti.



Uydu fotoğraflarında, Türkiye'de çıkan yangınların boyutu ve tüm Akdeniz'e yayıldığı görülüyor.



NASA'nın yangın haritası, durumun vahametini de gözler önüne seriyor.

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