Haberler Haber Videoları Son dakika: MSB duyurdu! PKK resmen eriyor! ATAK helikopteri ile 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika: MSB duyurdu! PKK resmen eriyor! ATAK helikopteri ile 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika: MSB duyurdu! PKK resmen eriyor! ATAK helikopteri ile 4 terörist etkisiz hale getirildi!
01.10.2021 16:57
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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK'yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK'lı terörist ise ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi" denildi.


Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK'yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK'lı terörist ise ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

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