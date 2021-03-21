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SON DAKİKA! MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye ağır darbe

SON DAKİKA! MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye ağır darbe
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Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Barış Pınarı bölgesinde komandolarımıza ateş açan 8 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Barış Pınarı bölgesinde komandolarımıza ateş açan 8 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

İşte Bakanlıktan yapılan açıklama:
Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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