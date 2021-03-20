Sağlık Bakanı Fahrettin, Koca son bir haftalık vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca risk haritasını yayınladı. Koca 3 büyükşehirdeki artışı paylaşarak, "Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." dedi. İşte 13-19 mart koronavirüs risk haritası...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs risk haritasını paylaştı.

Özellikle 3 büyükşehirde korkutan artışların olduğunun görüldüğü haritayı paylaşan Koca, vatandaşlara uyarılarda da bulundu. "Virüsü yok sayamayız" diyen Koca, "Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Koca "İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün." dedi.