Haberler Video Son dakika: MSB duyurdu! 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu! 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

21.11.2019 12:53

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." denildi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.

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