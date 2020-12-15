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Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır." açıklamasında bulundu. Akar, "Ciddi bir hava ve füze tehdidi altındaki ülkemizin ve 83 milyon vatandaşımızın güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmakta ve alınacak." dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin yaptırım kararlarına ilişkin şöyle konuştu:

Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır.

Ciddi bir hava ve füze tehdidi altındaki ülkemizin ve 83 milyon vatandaşımızın güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmakta ve alınacak.

Bir NATO üyesi ülkeye yaptırımın, müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır.

Ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir.

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