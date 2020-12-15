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Son dakika: Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti

Son dakika: Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti
15.12.2020 15:57
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Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan büyükelçileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende kabul ediyor. Başkan Erdoğan'a, Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars ve Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan güven mektubunu sundu.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan büyükelçileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende kabul ediyor.




Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Angele da Cruz'u kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Da Cruz, Erdoğan'a güven mektubu sundu.


Da Cruz'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.



LETONYA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars'ı kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Vaivars, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Vaivars'ın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.





YÖRESEL KIYAFETLE GELDİ
Büyükelçi Vaivars'ın eşi programa yöresel kıyafetle geldi.

BANGLADEŞ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mannan, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mannan'ın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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