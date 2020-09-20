Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında veliler ile buluşacak! Milyonların beklediği yayının saati belli oldu

20.09.2020 14:16

Son dakika haberi...Anaokulu ve 1'inci sınıfların yarın yüz yüze eğitime başlayacağına dair detaylar netleşti. Pazartesi, salı günleri okula gidecek öğrenciler mavi, perşembe, cuma gidecekler ise kırmızı grup olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 21 Eylül'de okula başlayacak 1.sınıf öğrencilerinin aileleri ile Instagram canlı yayınında buluşacak. Önerilerini ve endişelerini dinleyecek, okullarda uygulanacak tedbirleri anlatacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül Pazartesi günü eğitim hayatına başlayacak birinci sınıf öğrencilerinin velileriyle sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayında buluşacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olan ve kullanıcıların yaptığı canlı yayınlarla özdeşleşen sosyal medya platformu Instagram üzerinden, bu sene birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin velileriyle buluşacak. Bakan Selçuk'un şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleşecek buluşmanın saat 20.00'de başlaması planlanıyor.

İKİ AYRI GRUP FARKLI GÜNLERDE OKULA GİDECEK

Anaokulu ve 1'inci sınıfların pazartesi günü nasıl yüz yüze eğitime başlayacağına dair detaylar netleşti. Öğrenciler haftanın 2 günü 2 grup halinde okula gidecek. Pazartesi - salı günleri okula gidecek öğrenciler mavi, perşembe - cuma gidecekler ise kırmızı grup olacak. Çarşamba günleri ise ders işlenmeyecek. Ders işlenmediği günlerde okullar dezenfekte edilecek. İşte yarından sonra başlayacak olan yüzyüze eğitimle ilgili tüm detaylar:

Sosyal mesafenin sağlanması için her sınıf ikiye bölünerek haftada 2 gün okula gidecek.

Hava koşullarının uygun olduğu günlerde dersler okul bahçelerinde işlenecebilecek.

İkili sıralarda tek öğrenci oturacak. Her sırada o öğrencinin adının yazılı olduğu etiketler yer alacak.

Yine EBA TV aracılığıyla uzaktan eğitim yapılacak.

SIKI HES TAKİBİ

- Her öğrenci ve velisi ile öğretmenlerin, servis şoförlerinin sağlık durumları HES koduyla takip edilecek.

- Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışması kapsamında oluşturulan HES takibinde herhangi bir ailede pozitif vaka bulunması halinde o öğrencinin bulunduğu sınıf uzaktan eğitime geçecek.

- Ölçme değerlendirmede öğrenciler hem yüzyüze hem de uzaktan eğitimde aldıkları derslerden sorumlu olacak. İlkokullarda sınavlar ağırlıklı olarak proje ve ödev üzerinden yapılacak.

OKULA GÖNDERİN

- Çocukların okula gidip gitmemesi konusunda son karar velinin olacak.

- Çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler için uzaktan eğitim seçeneği devam edecek.

- Ancak uzmanlar velilere çocuklarının okula gönderilmesini öneriyor. Anaokulu ve 1'inci sınıf öğrencilerinin en kritik yaşlarda olduğunu belirten uzmanlar "İlk kez okula başlayacak olan öğrencilerin mutlaka öğretmeniyle temas kurması gerekir. Çocuklar okula gitmezse okulla bağı oluşamaz" dedi.

- Diğer sınıfların yüzyüze eğitimi konusunda birkaç hafta sonra yapılacak bir değerlendirme sonucunda karar verilecek. MEB yetkilileri şu anda bir takvim oluşturmadıklarını, yine Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri yönünde ortak bir karar alınacağını söyledi.

ÖNYARGILARDAN UZAK DURUN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, veliler arasında "Uzaktan eğitim sürecinde 1'inci sınıf öğrencileri okuma yazmayı öğrenemeyecek veya çok zorlanacak" şeklinde bir algı olduğuna işaret etti. Selçuk bu algının doğru olmadığını belirterek, "Okuma yazma öğrenilir. Hem de öyle güzel ve kolay öğrenirler ki şaşarız, tıpkı bazı çocukların hiç kimse göstermeden durup dururken okumaya başlayıverdiği gibi" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, "Biraz zaman alacak ancak uzaktan eğitimdeki 1'inci sınıf öğrencileri de öğrenecekler. Okulların yüz yüze açılmasına 1'inci sınıf kademesinden başlama sebebimiz okuma yazma telaşı değil. Bu çocuklarla öğretmen arasında, okul arasında sosyal, duygusal bir bağ kurabilmek. Yoksa okuma yazmayı elbette öğrenecekler." Çocukların, yanlarında "Uzaktan eğitimde bunlar nasıl öğrenecekler okuma yazmayı?" denildiğinde üzerlerinde baskı hissedeceğine dikkati çeken Selçuk, bunun normal zamanda da okuması geciken çocuğa yapılan baskı olduğunu belirtti. Selçuk, "Bak arkadaşın okudu, sen geç kaldın, bak şu ne güzel yazıyor." demenin, çocuğu yoracağını, vurguladı.