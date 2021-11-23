Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu Yunan gazetesine demeç vermiş yine çuvallamıştır. Terörle mücadeleye hayır diyen yozlaşmış bir zihniyetin savaşla kastettiği nedir. Mavi Vatan’daki dik duruşumuz uykularını mı kaçırmıştır." dedi. Siyasetteki 50+1 tartışmalarına değinen Bahçeli, "İP başkanı yüzde 50+1'in şahsıma sorulmasını istemiş. Bu konuyu daha fazla sürdürüp sağa sola çekiştirmesinler" şeklinde konuştu. Ekonomide yaşanan gelişmelere değinen Bahçeli, "Türkiye faiz kamburundan kurtulmalıdır, uzun vadede faiz üretime zarar vermektedir. Faiz geleceğimizden çalmaktır." değerlendirmesinde bulundu. Hükümetin izlediği ekonomi politikalarını doğru bulduklarını belirten Bahçeli, "Yakına her şey düzelecek" mesajı verdi.