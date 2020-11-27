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Son dakika: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Son dakika: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
27.11.2020 01:42
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GOL | Konyaspor 6-0 Manisa FK
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Son dakika... Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Yabancı para zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı.


Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Yabancı para zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı.

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