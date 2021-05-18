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Son dakika: Meral Akşener Başkan Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetti! ''Siyasi çirkinliğin zirve noktası!2

Son dakika: Meral Akşener Başkan Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetti! ''Siyasi çirkinliğin zirve noktası!2
18.05.2021 14:49
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Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada büyük bir skandala imza attı. Akşener, Filistinli Müslümanların umut olarak gördüğü hatta Mescid-i Aksa'da "Erdoğan hadi gel Filistin'i özgürlüğe kavuştur" diye seslendiği Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti ve "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadelerini kullandı. K Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayında sert tepki gösterdi. Çelik, "Herkesi çok şaşırtan Türk siyasi hayatında belki de en çirkin kabul edilebilecek ifadelerin başında geliyor. Cumhurbaşkanımız gibi Filistin davasına yürekten bağlı, Mescid-i Aksa’nın, Kudüs’ün, Batı Şeria’nın hukukunu savunmak için mücadele eden bir lideri çocuk katili Netanyahu ile aynı cümlede yan yana zikretmek birbirine benzetmek siyasi çirkinliğin zirve noktası." dedi.


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