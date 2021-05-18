Son dakika: Meral Akşener Başkan Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetti! ''Siyasi çirkinliğin zirve noktası!2

Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada büyük bir skandala imza attı. Akşener, Filistinli Müslümanların umut olarak gördüğü hatta Mescid-i Aksa'da "Erdoğan hadi gel Filistin'i özgürlüğe kavuştur" diye seslendiği Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti ve "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadelerini kullandı. K Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayında sert tepki gösterdi. Çelik, "Herkesi çok şaşırtan Türk siyasi hayatında belki de en çirkin kabul edilebilecek ifadelerin başında geliyor. Cumhurbaşkanımız gibi Filistin davasına yürekten bağlı, Mescid-i Aksa’nın, Kudüs’ün, Batı Şeria’nın hukukunu savunmak için mücadele eden bir lideri çocuk katili Netanyahu ile aynı cümlede yan yana zikretmek birbirine benzetmek siyasi çirkinliğin zirve noktası." dedi.