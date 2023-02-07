Türkiye, 6 Şubat'ta 'yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı.



Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen illerden biri de Malatya idi. İl genelinde çok sayıda bina yıkıldı.





CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan, depremde enkaz altında kaldı. Hummalı çalışmalar sonucu Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.



Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, acı haberi paylaştı. Vural, "Maalesef Ahmet'imiz öldü. Ölüsünü çıkardılar oradan. Ama maalesef yaşamıyor." dedi.









"SENİ UNUTMAYACAĞIZ GÜZEL İNSAN"

Konuya ilişkin Yeni Malatyaspor'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşım yapıldı.



Paylaşımda, "Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan" ifadelerine yer verildi.







EŞİ YARDIM İSTEMİŞTİ

Futbolcunun eşi Kübra Türkaslan yaralı olarak kurtarılmıştı. Kübra Türkaslan bugün yetkililerden yardım istemişti.