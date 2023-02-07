Haberler Haber Videoları SON DAKİKA! Malatyaspor'un kalecisinin cansız bedenine ulaşıldı! Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti! Acı A Haber canlı yayınına yansıdı

SON DAKİKA! Malatyaspor'un kalecisinin cansız bedenine ulaşıldı! Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti! Acı A Haber canlı yayınına yansıdı

SON DAKİKA! Malatyaspor'un kalecisinin cansız bedenine ulaşıldı! Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti! Acı A Haber canlı yayınına yansıdı
07.02.2023 19:22 - Son Güncelleme: 07.02.2023 19:22

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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Malatyaspor'un kalecisinin cansız bedenine ulaşıldı! 28 yaşındaki Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti. Acı dolu anlar A Haber canlı yayınına yansıdı. Acı haberi duyuran Yılmaz Vural ise gelişme sonrası, "Maalesef Ahmet'imiz öldü. Ölüsünü çıkardılar oradan" dedi.

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Türkiye, 6 Şubat'ta 'yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen illerden biri de Malatya idi. İl genelinde çok sayıda bina yıkıldı.



CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan, depremde enkaz altında kaldı. Hummalı çalışmalar sonucu Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, acı haberi paylaştı. Vural, "Maalesef Ahmet'imiz öldü. Ölüsünü çıkardılar oradan. Ama maalesef yaşamıyor." dedi.





"SENİ UNUTMAYACAĞIZ GÜZEL İNSAN"
Konuya ilişkin Yeni Malatyaspor'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan" ifadelerine yer verildi.




EŞİ YARDIM İSTEMİŞTİ
Futbolcunun eşi Kübra Türkaslan yaralı olarak kurtarılmıştı. Kübra Türkaslan bugün yetkililerden yardım istemişti.

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