Haberler Video Haber Videoları Son dakika: KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cü Ankara'da yakalandı

Son dakika: KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cü Ankara'da yakalandı

Son dakika: KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cü Ankara'da yakalandı
23.06.2021 17:41
Ana Sayfa 09:57
Can Ataklı'nın "40 milyon TL...
Ana Sayfa 01:53
Diyanet Yaz Kur'an kursu...
Ana Sayfa 00:34
Can Bonomo'nun oğlu Roman...
Ana Sayfa 00:44
Rus savaş gemisi İngiliz savaş...
Ana Sayfa 00:54
Kazada metrelerce havaya uçtu
Ana Sayfa 02:16
HDP'den PKK'ya akaryakıt...
Ana Sayfa 00:23
"CHP'li bir isim 40 milyon TL...
Ana Sayfa 02:06
Sosyal medyada gündem olan...
Ana Sayfa 05:31
Müge Anlı 23 Haziran programı...
Ana Sayfa 01:30
Meteoroloji o illeri saat...
Ana Sayfa 05:03
3 çocuk yanarak yaşamını...
Ana Sayfa 00:06
Gülben Ergen'in, siyah...

Son dakika haberine göre Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) çalışma evlerinden sorumlu müdür olduğu ve KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıtılmasında rol oynadığı belirlenen H.D. gaybubet evinde gözaltına alındı. H.D.'nin, saklandığı evden yaklaşık 2 yıldır çıkmadığı ve tanınmamak için saç uzattığı öğrenildi.


Milli İstihbaratı Teşkilatı Ankara Bölge Başkanlığı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik kurulan özel ekip, firari H.D.'nin saklandığı yeri tespit etti. Keçiören ilçesinde belirlenen söz konusu gaybubet evine operasyon düzenlendi. H.D. evde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede, H.D.'nin saklandığı gaybubet evinden yaklaşık 2 yıldır hiç çıkmadığı öğrenildi. Tanınmamak için saçlarını uzattığı belirlenen H.D.'nin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS çalışma evlerinden sorumlu müdür olduğu ve KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıtılmasında aktif rol oynadığı saptandı. 'Salih' kod adını kullandığı öğrenilen H.D.'nin, örgüt içerisinde sözde üst düzey konumlarda görev aldığı belirlendi. Hakkıyla çalışıp devlet kurumuna yerleşmek isteyen binlerce gencin mağduriyetine, hak kaybına sebep olduğu belirlenen şüpheli H.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Videoları