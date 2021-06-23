Son dakika: KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cü Ankara'da yakalandı

Son dakika haberine göre Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) çalışma evlerinden sorumlu müdür olduğu ve KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıtılmasında rol oynadığı belirlenen H.D. gaybubet evinde gözaltına alındı. H.D.'nin, saklandığı evden yaklaşık 2 yıldır çıkmadığı ve tanınmamak için saç uzattığı öğrenildi.