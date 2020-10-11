Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 11 Ekim koronavirüs vaka sayılarını duyurdu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

Koca açıklamasında, "Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerine yer verdi.