Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

13.09.2020 20:07

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "57 can kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim." ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

Koca açıklamasında, "57 can kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim." ifadelerine yer verdi.