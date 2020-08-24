Son dakika: Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde orman yangını! Helikopter desteği istendi

24.08.2020 16:01

Son dakika haberine göre, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için karadan müdahale edilirken, helikopter desteği istendi.

Gölcük'ün Halıdere mevkisindeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Ormandan yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Tankerler de su takviyesi için bölgeye getirildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yangına havadan da müdahale edilmesi için helikopter desteği talep edildi. Alevlerin söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.