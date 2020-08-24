Şans Kapıyı Çalınca yeni bölüm fragmanı izle!

24.08.2020 15:43

Atv ekranlarının sevilen yarışması Şans Kapıyı Çalınca'da heyecan devam ediyor. Ferit Aktuğ'un sunumuyla ekranlara gelen Şans Kapıyı Çalınca'da babaların aileleri adına 50.000 lira kazanmak için mücadele ettiği yeni bölümde, Yunus Fidan kendisine verilen oyunu tamamlayarak 50 bin liralık ödülü kazandı. Milyonları ekran başına toplayan Şans Kapıyı Çalınca, yeni bölümleriyle ailelere umut olmaya devam edecek. Bu hafta Eşsiz ailesi, Yıldız ailesi, Uysal ailesi ve Aksoy ailesi büyük ödül için yarışacak! .

Salı akşamlarının sevilen yarışması Şans Kapıyı Çalınca kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fidan Ailesi adına yarışan Yunus Fidan kendisine verilen oyunu evinde 1 hafta çalışmasının ardından stüdyoda tamamlayarak 50 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu.

30 yaşında mobilya boya ustası olarak yaşamını sürdüren Yunus Fidan maddi imkansızlıklar sebebi ile 2 aylık bebeği ve eşi ile birlikte babaannesinin yazlık evinde yaşamını sürdürürken büyük ödülü kazanması sonucu nihayet kendi evine taşınabilecek.

Milyonları ekran başına toplayan Şans Kapıyı Çalınca, yeni bölümleriyle ailelere umut olmaya devam edecek.