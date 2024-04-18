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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024, 10:29 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024, 10:29

Son dakika: Kadıköy'de 8 yerinden bıçaklandı yoldan geçen taksici imdadına yetişti!

Kadıköy’de kişi ya da kişiler tarafından 8 yerinden bıçaklanan Ali Rıza Ocak'ı yoldan geçen taksi şoförü hastaneye yetiştirdi.

Olay, saat 03.15 sıralarında Osmanağa Mahallesi Süleyman Paşa Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde yürüyen Ali Rıza Ocak, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından 8 yerinden bıçaklanarak yaralandı.

Yaralanan Ocak yol boyunca yürüyerek yardım istedi. O esnada, sokaktan geçen taksi şoförü Ferit Karadağ, durumu fark ederek yaralı Ocak'ı taksisine alıp hastaneye yetiştirdi.

Hastaneye kaldırılan Ali Rıza Ocak, ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Ocak'ı hastaneye yetiştiren taksi şoförü Ferit Karadağ ise polis ekiplerine yardımcı olmak için olay yerine geri döndü.

"YARALI OLDUĞUNU GÖRÜNCE HEMEN ARACIMA ALDIM"
O anları anlatan Ferit Karadağ, "Ben ticari taksi kullanıyorum. Buradan Moda'ya doğru çıkmaya çalışıyordum. Önümde bir araç vardı. Vatandaşın birisi bu araçların arasından gelerek bu öndeki arabaya binmeye çalıştı. Öndeki araç almadı. Almayınca bana sıra geldi. Bir baktım adam yaralı, yaralı olduğunu görünce hem de kanamalı yaralı baya bir kan akıyordu. Hemen aracıma aldım 'beni en yakın hastaneye götür, beni bıçakladılar' dedi. Kim olduğunu da bilmiyor, tanımadığı birileri tarafından bıçaklanmış. Daha sonra acil bir şekilde hastaneye gittim. Yolda bayılmasın düşüncesi ile konuşturmaya çalıştım. Hastaneye kadar konuşarak gittik, hastanede doktorlar görünce acilen müdahale ettiler. Sonradan gelip kan izlerini takip ettik, polis arkadaşlara yardımcı olma babında. Olayın tam yerini kendilerine gösterdim. Takip ettiğimizde yukarıdan aşağı kan izlerinin geldiğini gördük, olay bundan ibaret. Durumunun kritik olduğunu söylediler. Çünkü ben kendisinin telefon numarasını almak istedim. Belki de daha sonrasında telefon edip, diyaloğa girmek istedim." dedi.

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