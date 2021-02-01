Son dakika: İzmir'de korkutan bir deprem daha! İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildi | Son depremler

Gelen son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi. Saat 08.50 sıralarında ise bir deprem daha meydana geldi. Deprem İstanbul'un bazı ilçelerinden hissedildi.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 08.03'te ve 24,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

BİR DEPREM DAHA!

Saat 08.50 sıralarında ise bir deprem daha meydana geldi. Deprem İstanbul'un bazı ilçelerinden hissedildi. AFAD, saat 8.46'da İzmir'in Karaburun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

DEPREM SONRASI KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Karaburun ilçesi başta olmak üzere, İzmir'in birçok ilçe ve köyünden hissedilen deprem nedeniyle sabah saatlerinde kısa süreli bir panik yaşandı. Depreme yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar, sarsıntı nedeni ile tedirginliğe kapılırken herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.