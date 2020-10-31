SON DAKİKA: İzmir'de bir kişinin enkaz altından kurtarıldığı anlar böyle görüntülendi: Canla başla, Bütün imkanlarımızla

Son dakika haberine göre, İzmir'de göçük altında kalanları depremzedeleri kurtarmak için zamana karşı yarış sürüyor. Aralıksız devam eden kurtarma çalışmalarında 1 kişi daha enkaz altından çıkarıldı. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu o anların görüntüsünü paylaşarak, "Canla başla, Bütün imkanlarımızla." ifadelerini kullandı.