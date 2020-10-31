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SON DAKİKA: İzmir'de bir kişinin enkaz altından kurtarıldığı anlar böyle görüntülendi: Canla başla, Bütün imkanlarımızla

SON DAKİKA: İzmir'de bir kişinin enkaz altından kurtarıldığı anlar böyle görüntülendi: Canla başla, Bütün imkanlarımızla
31.10.2020 09:12

Son dakika haberine göre, İzmir'de göçük altında kalanları depremzedeleri kurtarmak için zamana karşı yarış sürüyor. Aralıksız devam eden kurtarma çalışmalarında 1 kişi daha enkaz altından çıkarıldı. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu o anların görüntüsünü paylaşarak, "Canla başla, Bütün imkanlarımızla." ifadelerini kullandı.


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