Son dakika haberine göre, İzmir'de göçük altında kalanları depremzedeleri kurtarmak için zamana karşı yarış sürüyor. Aralıksız devam eden kurtarma çalışmalarında 1 kişi daha enkaz altından çıkarıldı. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu o anların görüntüsünü paylaşarak, "Canla başla, Bütün imkanlarımızla." ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA: İzmir'de bir kişinin enkaz altından kurtarıldığı anlar böyle görüntülendi: Canla başla, Bütün imkanlarımızla
- SON DAKİKA: İzmir'de bir kişinin enkaz altından kurtarıldığı anlar böyle görüntülendi: Canla başla, Bütün imkanlarımızla
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