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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 28 Mart 2024, 14:37 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024, 14:37

Son dakika: İzmir merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi

Son dakika haberleri... İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 bin litre etil alkol ele geçirildi, 11 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, insan sağlığına zararlı, sağlıksız koşullarda üretilip depolanan ve piyasaya içki yapımında kullanılmak üzere sunulan etil alkol kaçakçılığına yönelik İzmir, Aydın ve Manisa'da 3 ikamet, 3 iş yeri, 3 depo ile 4 araca baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 15 bin litre etil alkol, 4 etil alkol damıtma kazanı, 2 etil alkol doldurma makinası, soğutucu fan, folyo kapatma makinesi, alkolmetre, aktarım motoru, 5 bin 250 bidon kapağı, 1873 taklit etiket, 1280 adet 1 litrelik etil alkol şişesi, 200 adet 5 litrelik etil alkol bidonu ve 200 adet içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı, 9'u hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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