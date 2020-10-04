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Son dakika: İşte Gence'deki sivilleri hedef alan Ermeni füzesi! A Haber görüntüledi

Son dakika: İşte Gence'deki sivilleri hedef alan Ermeni füzesi! A Haber görüntüledi
04.10.2020 17:34

Son dakika haberi... Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gence'ye yapılan alçak saldırıda 22 olan sivil şehit sayısı 43’e yükseldi. İşgalci kuvvetler atılması yasak olan 500 km menzile sahip 7,5 metrelik 8 füze ile Gence’yi vurdu. 350 bin kişinin yaşadığı kentte 1 sivil öldü 4 kişi ise yaralandı. A Haber ekibi Gence'ye atılan o füzeyi görüntüledi.


Son dakika haberi... Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gence'ye yapılan alçak saldırıda 22 olan sivil şehit sayısı 43'e yükseldi. İşgalci kuvvetler atılması yasak olan 500 km menzile sahip 7,5 metrelik 8 füze ile Gence'yi vurdu. 350 bin kişinin yaşadığı kentte 1 sivil öldü 4 kişi ise yaralandı. A Haber ekibi Gence'ye atılan o füzeyi görüntüledi.

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