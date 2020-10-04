Dağlık Karabağ savaşında bir hafta geride kalırken, Azerbaycan ordusunun cephede kazandığı zaferler başkent Bakü ve diğer şehirlerde kutlanıyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca bombardımana tutulan Ermenistan mevzilerinin görüntülerini bu sabah paylaştı.
Görüntülerde peş peşe düşen bombalar ve insansız hava araçlarından fırlatılan füzelerin imha ettiği askeri araçlar göze çarpıyor.
Ermenistan ordusu ise Gence kentindeki sivil yerleşimleri füzelerle vurdu. BBC, saldırıda can kayıpları ve yaralıların olduğunu bildiriyor.
Gence Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti ve 330 binin üzerinde insan yaşıyor. Saldırıdan sonra televizyonların ekrana getirdiği görüntülerde vurulmuş evler dikkat çekiyor.
Ermenistan basını şehirde sivillerin hedef alındığını haberlerinde yer vermedi, Gence Havalimanı'nın kullanılamaz hâle geldiğini savundu.
Milliyet'te yer alan habere göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Suşan Stepanyan'ın da aralarında bulunduğu resmi hesaplar ise, Azerbaycan lideri İlham Aliyev'in Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in bir paylaşımındaki detaya dikkat çektiler.
Söz konusu hesaplar, Gence'de yerle bir olmuş binanın yanında duranlardan birinin Türk özel kuvvetleri olduğunu ve Hacıyev'in bu fotoğrafı sildiğini ileri sürdü.
Ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev dakikalar sonra bir paylaşım yaparak fotoğraftaki kişinin sivil savunma çalışanı olduğunu, Ermenistan'ın propaganda aygıtlarının her gördüğü herkesi Türk sandığını yazdı.