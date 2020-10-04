Milliyet'te yer alan habere göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Suşan Stepanyan'ın da aralarında bulunduğu resmi hesaplar ise, Azerbaycan lideri İlham Aliyev'in Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in bir paylaşımındaki detaya dikkat çektiler.