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    • 04.10.2020 13:49
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    'den 'ın Gence'de sivilleri hedef almasına çok sert tepki

    haberine göre Dışişleri Bakanlığı, 'ın Gence bölgesinde sivilleri hedef almasına çok sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan’ın, ’ın ikinci büyük kenti Gence’de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür." denildi.

    Türkiye'den Ermenistan'ın Gence saldırısına çok sert tepki

    Dışişleri Bakanlığı, 'ın Gence bölgesinde sivilleri hedef almasına çok sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın, 'ın ikinci büyük kenti Gence'de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan'ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür." denildi.

    İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama
    Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan'ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz. İşgal ettiği Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan, başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek, işgal ettiği için çatışmalara sahne olan bölgelerin ötesinde de sivil yerleşim alanlarına saldırmaktadır. Bu saldırılar, Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasadışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir. Baştan beri söylediğimiz üzere, Ermenistan bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir.

    Ermenistan'ın provokasyonuna gelmeyeceğini, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkını uluslararası tanınmış sınırları içinde kullandığını ve sivil halka zarar gelmemesi için mümkün olan tüm gayreti göstermekte olduğunu beyan eden Azerbaycan'ın bu tutumunu destekliyoruz.

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