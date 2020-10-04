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MSB'den sivilleri hedef alan Ermeni - PKK ittifakına uyarı: Derhal bölgeyi terk edin

MSB'den sivilleri hedef alan Ermeni - PKK ittifakına uyarı: Derhal bölgeyi terk edin
04.10.2020 18:25

Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'da sivilleri hedef alan Ermenistan'a tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir." ifadelerine yer verildi.


Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'da sivilleri hedef alan Ermenistan'a tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir." ifadelerine yer verildi.
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