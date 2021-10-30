Haberler Haber Videoları Son dakika: İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon

Son dakika: İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon

Son dakika: İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon
30.10.2021 10:40
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İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 11 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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