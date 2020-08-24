Son dakika: İstanbul’da magandaların “makas” terörü kamerada! Vatandaşın canını böyle tehlikeye attılar

24.08.2020 13:30

Son dakika haberi... İstanbul'un çeşitli noktalarında otomobille farklı zamanlarda seyreden 7 ayrı sürücü, araçların arasında defalarca "makas" atarak adeta trafikte terör estirdi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atarak yürekleri ağızlara getiren magandalar, o anları bir de sosyal medyada paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.