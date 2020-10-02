Son dakika: İstanbul’da iki çeteye şafak baskını

Son dakika haberine göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstanbul Siber Şube Polisleri, iki farklı çeteye eş zamanlı çifte şafak baskını yaptı. İlk operasyonda çete liderinin kuaför salonunu bahis merkezi olarak kullanan yasa dışı bir bahis çetesi, Siber Polisleri tarafından çökertildi.