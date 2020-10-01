İstanbul'da taksi duraklarına yolcu alma konusunda baskı ve şiddet uyguladığı belirlenen bir çeteye 3 ilde düzenlenen operasyonda aralarında çete ele başının da bulunduğu 18 çete üyesi yakalanıp gözaltına alındı. Geçen hafta Esenyurt meydanında bir taksi durağı önünde yaşanan ve 3 taksicinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaraladığı operasyonla ilgili polis, Esenyurt merkezli Bursa ve Ankara'da olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.