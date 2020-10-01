İstanbul Esenyurt'ta bir hafta önce taksi durağında meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü silahlı çatışma sonrası İstanbul merkezli 3 ilde operasyon yapıldı.
Taksi durağı önünde çıkan silahlı, sopalı kavgada abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile diğer taksici Sinan Öztürk öldü, 4 kişi de yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili sabah saatlerinde Esenyurt merkezli Bursa ve Ankara'da 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucu 18 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişinin arandığı bildirildi.
İstanbul'da taksi duraklarına yolcu alma konusunda baskı ve şiddet uyguladığı belirlenen bir çeteye 3 ilde düzenlenen operasyonda aralarında çete ele başının da bulunduğu 18 çete üyesi yakalanıp gözaltına alındı. Geçen hafta Esenyurt meydanında bir taksi durağı önünde yaşanan ve 3 taksicinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaraladığı operasyonla ilgili polis, Esenyurt merkezli Bursa ve Ankara'da olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmalarda, sahte taksi durağı kurarak, yasal taksi duraklarına yolcu alma konusunda baskı ve şiddet uyguladığı belirlenen çeteye operasyon kararı alındı. Operasyonda önceden belirlenen ruhsatsız taksi durakları ile bazı adreslere baskın yapan polis ekipleri, üç kentte toplam 18 şüpheliyi gözaltına aldı, 4 kişinin de arandığı öğrenildi.
Aramalarda çok sayıda tabanca ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.