Son dakika: ABD Başkanı Trump açıkladı: Kovid-19 testimiz pozitif çıktı

Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı." dedi. Konuyla ilgili Trump’ın doktoru yaptığı yazılı açıklamada, "Trump başkanlık görevlerini sürdürebileceğini düşünüyorum. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Açıklamasında Trump, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, kısa süre önce, danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

Hicks'in "kısa bir mola bile almadan çok fazla çalıştığını" vurgulayan Trump, danışmanının Kovid-19'a yakalanmasını "korkunç" olarak niteledi.

Trump, mesajında, "Ben ve eşim, test sonuçlarımız için bekliyoruz. Aynı zamanda karantina sürecimize de başlayacağız." ifadelerine yer verdi.









Amerikan basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hicks'in perşembe günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu bildirilmişti.

Trump, Fox televizyonunda katıldığı Sean Hannity'nin programında, basında Hicks'in Kovid-19'a yakalandığına yönelik çıkan haberleri doğrulamıştı.

Kendisinin ve eşi Melania Trump'ın Hicks ile yakın temas halinde olduğunu belirten Trump, "Hope her zaman maske takıyordu ama testi pozitif çıktı. Az önce test yaptırdım, Melania da yaptırdı. Karantinaya girip girmeyeceğimizi ya da virüse yakalanıp yakalanmadığımızı bilmiyorum. Ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.