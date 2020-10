Son dakika: ABD Başkanı Trump açıkladı: Kovid-19 testimiz pozitif çıktı

Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı." dedi. Konuyla ilgili Trump’ın doktoru yaptığı yazılı açıklamada, "Trump başkanlık görevlerini sürdürebileceğini düşünüyorum. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!