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SON DAKİKA: İstanbul'da bir 'enişte' vakası daha! Çatıda yakalanan şüpheli polisi tehdit etti

SON DAKİKA: İstanbul'da bir 'enişte' vakası daha! Çatıda yakalanan şüpheli polisi tehdit etti
26.02.2021 09:55
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Son dakika haberi! İstanbul Esenyurt'ta, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve otomobillerini bırakıp, bir binanın çatısına saklanan 2 şüpheli yakalandı. Kaçarken bir sokağa da ruhsatsız tabanca attıkları öğrenilen şüphelilerden biri polis ekiplerine, "Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz" dedi.


Esenyurt'ta, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve otomobillerini bırakıp, bir binanın çatısına saklanan 2 şüpheli yakalandı. Kaçarken bir sokağa da ruhsatsız tabanca attıkları öğrenilen şüphelilerden biri polis ekiplerine, "Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz" dedi.


Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli otomobil ile kaçmaya başladı.



ÇATIYA SAKLANDILAR
Araçlarını 927. Sokak'ta bırakan şüpheliler yaya olarak kaçıp, 932'nci Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatısına saklandı. Otomobili bulan polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırma sonrası kaçan şüphelileri çatıda yakaladı.




RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Ayrıca şüphelilerin kaçarken attıkları ruhsatsız tabanca da polis ekiplerince ele geçirildi. 2 şüpheli kelepçelenerek gözaltına alındı.

"ENİŞTEM KARAKOLA GELİNCE KOŞURUZ"
Yakalanan şüpheliler, gözaltına alındıkları sırada polis ekiplerine zorluk çıkardı. Araca bindirilmek istenen şüpheli, polis ekiplerine, "Tamam bırak eniştemi arayacağım. Kaçtık, tamam, hatalıyım. Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz" dedi.

ENİŞTEMİN NUMARASINI GÖNDERİN
Tuzla'da 19 Eylül'de denetimler sırasında maske takmadığı gerekçesiyle durdurulan kurye Cihan Aksu, kimliğini isteyen polisleri 'sen zor kullan, o zaman görüşürüz' diyerek tehdit etmişti. Telefonla konuştuğu kişiye ise 'Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin' demesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

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