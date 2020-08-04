HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak yağış uyarısı | 4 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?

04.08.2020 09:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon’un doğusu, Rize, Osmaniye, K. Maraş’ın batısı, Hatay kıyıları ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 4 Ağustos il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize, Osmaniye, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.







BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Genellikle az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık







AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde Osmaniye ve K. Maraş'ın batısı ile bu sabah saatlerinde Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

OSMANİYE °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık







BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı









DOĞU ANADOLU

Genellikle az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık