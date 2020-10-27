SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlattı

Gelen son dakika bilgisine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlattı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu'yu FETÖ'yle suçlamıştı. Meral Akşener ise bu iddiaları yalanlamıştı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın geçtiğimiz hafta partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülükle suçlamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, Kavuncu hakkında soruşturma başlattı.

KAVUNCU'DAN AÇIKLAMA

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu Twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı "Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, Savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim.

Bu sabah avukatlarım, Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım."