Son dakika: İran ABD üssüne saldırmadan önce bu videoyu yayınlamış! 08.01.2020 10:30

Son dakika haberine göre, Kasım Süleymani’nin intikamını alacaklarını söyleyen İran, ABD’nin Irak’taki üssüne saldırı düzenledi. Füze saldırısından önce dün gece İran devlet televizyonu ve diğer televizyon kanallarında yayınlanan video ise dikkat çekti.

Özel tekniklerle kurgulandığı anlaşılan videoda uçaklar ve füzelerle belli hedeflere yapılan saldırılar gösteriliyor. 'Büyük intikam için geri sayım başlıyor, şafak yaklaşıyor, Kudüs Gücü hazır!' mesajının yer aldığı video sosyal medyada da paylaşılıyor… Videoda Rus MİG 29 ve SU 24 savaş uçakları yer alıyor. İran'ın yaklaşık 300 uçaktan oluşan İran Hava Kuvvetleri filosunda ağırlığı MİG 29 ve SU 24 uçakları oluşturuyor. Az sayıda da Amerika'dan F14 ve F4 savaş uçakları var. İran hava kuvvetlerinin envanterinde nakliye helikopterleri dışında savaş helikopteri yok.

GÖZLER TRUMP'TA

Amerika tarafında ise Trump'ın Twitter'dan yaptığı 'Her şey yolunda!' açıklamasının ardından gözler Trump'ın (ABD saati itibariyle) sabah yapacağı açıklamaya kilitlendi. Trump attığı twitte "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz." İfadelerini kullanmıştı. Şimdi sabah saatlerinde (yaklaşık 6 saat sonra) yapacağı ilk açıklama bekleniyor… İran medyası Cumhurbaşkanı Ruhani'nin de kısa bir süre sonra açıklama yapacağını duyurdu.