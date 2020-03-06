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Son dakika: Dünya Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki İdlib zirvesini konuşuyor

Son dakika haberi... Dün Başkan  ile Rusya Devlet Başkanı  liderliğinde Moskova'da gerçekleştirilen tarihi zirveden ateşkes kararı çıktı. Suriye'nin İdlib bölgesinde ateşkes kararı gece yarısı 00.01'de yürürlüğe girdi. Dünya basını tarihi zirveyi manşetlere taşıdı. ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Almanya'daki gazetelerde uzlaşmanın önemine dikkat çekildi.

  • Güncel
  • 06.03.2020 11:45
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 11:48
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Dünya İdlib zirvesini konuşuyor

Başkan ile Rusya Devlet Başkanı arasında gerçekleştirilen İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı. 6 saatlik toplantıda Suriye'nin tamamı konuşuldu.

DÜNYA BASINI BÖYLE GÖRDÜ!
Rusya ve Türkiye İdlib'de ortak devriye atma kararı alırken, istikrarın garantörleri de iki ülke oldu. Dünya basını Başkan Erdoğan ile Putin'in tarihi açıklamalarını 'SON DAKİKA' kodu ile takipçilerine duyururken, 6 Mart 2020 sabahının gazete manşetleri de tarihi zirve oldu.



ABD, İngiltere ve Almanya'daki dev medya kuruluşlarının gazeteleri ve yayın organları İdlib'den çıkan uzlaşmaya dikkat çekti, anlaşmanın detaylarını yayınladı. Ateşkesin kalıcılığı üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

İNGİLTERE'DEKİ MANŞETLER
İngiliz yayın kuruluşu BBC haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin'in altı saatlik görüşmeden sonra anlaşmaya vardığını duyurdu. Ateşkese dair detaylar paylaşıldı.

Bir başka İngiliz yayın kuruluşu Guardian, anlaşmayı, "Erdoğan ve Putin, son görüşmede Suriye'de ateşkesi güvence altına aldı" başlığıyla gördü.

Gazete ateşkesi, Suriye'nin kuzeybatısındaki felaketten kaçınmak için son şans olarak değerlendirdi.

ALMAN BASININDAKİ MANŞETLER
Ateşkesi manşetine taşıyan Alman yayın kuruluşu haberi "Erdoğan ve Putin İdlib'de ateşkeste uzlaştı" başlığıyla verdi.

ABD'DE TEK GÜNDEM İDLİB OLDU
gazetesi, Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını okurlarına duyurdu.

gazetesi, ateşkesi okurlarına duyurdu. Rusya'nın asıl hedefinin NATO'yu bölme projesini korumak olduğu ileri sürüldü.

Ateşkesin yankı bulduğu bir diğer yayın kuruluşu 'ydi. El Cezire, farklı tarafları destekleyen liderlerin askeri ateşkese aracılık ettiğine yer verdi.

Rus basını da ateşkese geniş yer verdi. , gerginliğin tırmandığı bölgede ateşkesi öne çıkardı.

Sputnik ise Türk ve Rus askerlerinin birlikte yapacağı ortak devriyelere öncelik verdi. Ateşkesin detaylarına geniş yer ayırdı.

FRANSIZ BASININDA NELER YAZILDI?
Associated Press, Reuters, Agence France-Press iki liderin bir araya gelişleriyle başlayan süreci yakından takip etti. Anlaşmaya dair tüm ayrıntıları anında servis etti.

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