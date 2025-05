Son dakika: İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: Çam ağacı hırsızlığından lüks villalara... Belge belge ihale vurgunu!

Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:27:50

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de kurduğu yolsuzluk 'ekosistemi'ne ilişkin soruşturma derinleşerek büyüyor.



RÜŞVETLE ADRESE TESLİM İHALE



İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle birtakım taşınır ve taşınmaz mal varlıkları edindiği tespit edildi.







MASAK raporlarına göre, Taner Çetin'in söz konusu satın almalarda ödemeleri Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den iş alan firmalara yaptırdığı ve yine bu firmalardan, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin diğer personellerine para gönderildiği belirlendi.

Ayrıca, Taner Çetin'in karıştığı adrese teslim ihaleler ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı belirlenen yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.



İSİM İSİM GÖZALTINA ALINANLAR



Gözaltına alınan isimlerin listesine TAKVİM ulaştı:



1. Taner ÇETİN

2. Hakan SAYIL

3. Hüseyin KUM

4. Faruk CEYHAN

5. Noyan KIRMIZIGÜL

6. Engin GÖNÜL

7. Fatma Ebru ÇINAR

8. Ahmet Rıdvan MURAT

9. Berrin SÜZEN

10. Dilek DEMİR

11. Nihat KOLABER

12. Fikri Murat DEMİR

13. Bülent KÜTÜK

14. Arzu CAN

15. Aslı SİYAHGÜL

16. Savaş CAN

17. Çağatay TAKAOĞLU

18. Mehmet Yusuf YOSUNKAYA

19. Onur GÜLİN

20. Serap KARAY

21. Musa ÖZIŞIK

22. Mustafa KARAOĞLU



MURAT ONGUN DA YOLSUZLUKTAN TUTUKLANMIŞTI



Çetin, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. çatısı altında Murat Ongun'a bağlı olarak çalışmıştı. Ongun da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.





BEYLİKDÜZÜ'NDEN İBB'YE...



CHP'li İBB'deki yolsuzluk çarkının temellerinin Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde atıldığı bildirildi. İmamoğlu'nun, 2019'da İBB Başkanı seçilmesinin ardından Beylikdüzü'nde birlikte çalıştığı kadroyu İBB bünyesine taşıdığı ve bu isimlerin büyük çoğunluğunun yolsuzluk soruşturmasında şüpheli ya da tutuklu olduğu belirlendi.



O isimlerden biri de bugün gözaltına alınan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin.



Çetin, Beylikdüzü'nden İBB'ye İmamoğlu tarafından transfer edildi.







HAYALİ İHALE İLE MİLYONLUK VURGUN

Peki, kim bu Taner Çetin?



Taner Çetin, Ekrem İmamoğlu tarafından İBB Kültür Daire Başkanlığı'na atandı. Çetin, İmamoğlu'nun başkan olduğu dönemde Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürüydü ve belediyenin ihalelerini alması, çalışanlara eziyet etmesi, kadınlara "odasında kalma süresine" göre performans değerlendirmesi yapması gibi skandal iddialarla gündeme gelmişti.



Çetin, 2023'te şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına 'kültür turu' adı altında "YENİ FİKİR EĞİTİM TASARIM REKLAM VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" isimli şirkete ihale verdi.



Ancak 14 milyon 493 bin TL'lik ihalenin hayali bir ihale olduğu saptandı.







Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra İBB'ye Daire Başkanı olarak alınan Taner Çetin'in tıpkı Murat Ongun gibi ilk iş olarak apartman dairesinden çıkıp bir villaya taşındığı ortaya çıktı.







Çok kısa bir zaman içerisinde kendisine BMW marka bir araç ve motosiklet satın aldığı, ancak söz konusu aracı ve motosikleti çocuklarının üzerine tescil ettirdiği belirlendi.









İBB'de görev yaptığı süre zarfında 2 kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu biliniyor.









Mezuniyeti hakkında Beylikdüzü Belediyesi'nde yürütülen inceleme neticesinde lise mezunu olduğu ortaya çıktığından İBB'de tedviren daire başkanı olarak görev yapabildiği bilinen Çetin'in mevcut kız arkadaşı Ayşegül Karslı'yı İBB'de Eğitim Şefi yaptığı; aralarındaki ilişkinin tüm çalışanlar tarafından bilindiği öğrenildi.







Çetin'in Karslı'ya özel ayrı bir makam odası tahsis ettirdiği saptandı.

Öncesinde Hale Özdemir ile ilişki yaşadığı, Yol Bakım Müdürlüğü'nde çalışan Özdemir'i İBB Beyaz Masa'ya Koordinatör olarak getirdiği; kendisi ile anlaşmazlık yaşayıp ilişkisini sonlandırdıktan sonra koordinatörlük görevine son verdiği belirlendi.

Asistanı Arzu Can ve eşi ile çok sıkı bir ilişki kurduğu, Beylikdüzü Belediyesi'nden itibaren Arzu'nun eşiyle birlikte ticari faaliyetler yürüttükleri, taşınmış olduğu villayı asistanın Arzu'nun annesinin üzerine tapuda tescil ettirdiği; asistanı Arzu ile eski eşi Canan Çetin'in de yakın ilişkili olduğu, araba, ev gibi mülklerin tapularını eşinin, eşinin annesinin ve oğlunun üzerine yaptığı, Çetin'in oğlunun da bir ajansının bulunduğu anlaşıldı.





HEYKEL VURGUNU! ÖNCE YAPTIRDI SONRA İHALE ÇIKTI



Kemal Tufan adlı şahsa İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Binası'nın girişine bir heykel yaptırıldığı fakat heykel işi tamamlandıktan sonra ihalesini gerçekleştirdiği; Çetin'in bu paylaşımı Instagram hesabından kaldırdığı; ancak heykeli yapan kişinin hesabında hâlen gözüktüğü görüldü.





İBB'de Halkla İlişkiler Başkanı olduktan sonra Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan çağrı merkezi işlerini bünyesine aldığı; çağrı merkezi çalışan sayısını 1.000 kişiden 2.000 kişiye çıkarttığı, işe gelmedikleri ve çağrı merkezi ile bağlantıları olmadığı halde CHP gençlik kolları üyesi ve sokakta eylem yapan, İmamoğlu lehine PR çalışması yürüten çok sayıda kişinin bu şirket üzerinden maaşa bağlandığı ve sigortalı yapıldığı tespit edildi.



Çağrı merkezi işinin bu bağlamda çağrı merkezi iş tecrübesi olmayan GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon Limited Şirketine (İhale no: 2022/547268) verildiği; nitekim Ticaret Sicil Gazetesi'nden bakıldığında GSM adlı şirketin 18.03.2021 tarihinde faaliyet konusuna çağrı merkezi iş kolunu eklediği;







• GSM Limited Şirketinin 2022/1456967 numarası ile 30.12.2022 tarihinde çağrı merkezi ihalesini yeniden aldığı;

o Ardından 20.03.2023 - 31.03.2023 tarihleri arasında yapılan (ihale no: 2023/155629) ihaleyi aldığı;

o Sonrasında 25.12.2023 tarihinde yapılan (ihale no: 2023/1532212) ihalenin yine aynı firmada kaldığı;







o Yine 15.01.2024 tarihinde yapılan (ihale no: 2023/1349349) ihaleyi yine GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon Limited Şirketine verdiği;





o Öyle ki İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak yine 614 milyon 408 bin 395 liralık tek firmalı bir ihale gerçekleştirildiği ve 30.06.2025 tarihine kadar işletmek üzere firmanın hizmet vermeye devam etmesine karar verildiği;



• "Çözüm Merkezi İşletim Hizmet Alım İşi" ihalesini (İhale No: 2023/1349349) Hızır Sağlık Sosyal Hizmetler Anonim Şirketi ve GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon Limited Şirketlerinin kazandığı; her iki firmanın da kurucusunun Özer Yıldız adlı kişi olduğu;







• Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli personele yönelik 2023 yılı "Uzaktan ve Yüz Yüze Kişisel Gelişim Eğitimleri Hizmet Organizasyonu Alım İşi" (İhale No: 2023/386792) ihalesini Yeni Fikir Eğitim Tasarım Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin kazandığı ve bu firmanın da Beylikdüzü'ne kayıtlı bir firma olduğu;







• Şehit Yakınları ve Gaziler ile İlişkiler Şube Müdürlüğü (daha önce Taner Çetin'e, yani Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na bağlı iken şu an Sosyal Hizmetler'e bağlı) tarafından, İstanbul ilinde yaşayan şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için düzenlenen "Geçmişten Geleceğe Köprü Kuran Şehirler Kültür Turu Organizasyonu Hizmet Alımı" ihalesinin (İhale No: 2023/468570) yine Yeni Fikir Eğitim Tasarım Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'ne verildiği;









• 2023 yılı için "Çözüm Noktaları ve Çözüm Şubelerinin Özel Gün ve Haftalarda Süslenmesi ve Günün Anlam ve Önemine Göre Görsellerinin Yenilenmesi ile Ziyarete Gelen Vatandaşlarımıza Hediyelik Eşya Dağıtılması Hizmet Alım İşi" (İhale No: 2023/594393) ihalesinin de yine Yeni Fikir Eğitim Tasarım Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketine verildiği;







• 2025 yılı için "Çözüm Noktaları ve Çözüm Şubelerinin Milli Bayramlarda Süslenmesi ve Görsellerinin Yenilenmesi" (İhale No: 2025/9535) ihalesinin yapıldığı; ihalenin yine Yeni Fikir Eğitim Tasarım Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'ne verildiği;



Belgelerle somut bir şekilde gözler önüne serildi.



YIL BAŞINDAN MEZARLIKTAN AĞAÇ KESERKEN YAKALANDI, KOVULDU...



Çetin'in yılbaşından mezarlıktan çam ağacı keserken suç üstü yakalandığı için Silivri Belediyesi'nden kovulduğu ortaya çıktı.







SİLİVRİ VE AVCILAR ŞUTLADI, BEYLİKDÜZÜ'NDE İMAMOĞLU KUCAK AÇTI



Daha sonra CHP'li Avcılar Belediyesi'nde görev alan Taner Çetin'i dönemin belediye başkanı Handan Toprak'ın kovduğu ifade edildi. O dönem Beylikdüzü'ne seçilen İmamoğlu'nun Çetin'i belediyede görevlendirdiği belirtildi.







Öte yandan İBB yönelik 3. dalga yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Fikri Murat Demir'in sahibi olduğu şirketin CHP'li belediyeler tarafından adrese teslim ihalelerle zengin edildiği belgelendi.















