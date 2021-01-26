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SON DAKİKA: HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasındaki Öcalan posterlerinin ifşası sonrası CHP ile HDP birbirine girdi

SON DAKİKA: HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasındaki Öcalan posterlerinin ifşası sonrası CHP ile HDP birbirine girdi
26.01.2021 16:18
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Son dakika haberi: HDP'nin Esenyurt İlçe Başkanlığı binasındaki PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri, resimleri ve terör örgütü paçavraları geçtiğimiz günlerde ifşa oldu. Bu ifşa sonrası ise iki parti birbirine girdi. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür yaşananları şu sözlerle aktardı "Aslında HDP il ve ilçe binalarının birer PKK bürosu gibi çalıştığı biliniyordu ama bu kadar pervasız olacakları bilinmiyordu. Bu gerçeğin kamuoyuna yansıması da ilginç oldu. HDP binası, artık gizliliği saklanamayacak olan ittifak ortağı CHP'li Esenyurt Belediye ekiplerince zaman zaman dezenfekte ediliyordu. Dezenfekte yapıldıktan sonra ilk kez ve bizzat Esenyurt Belediyesi sitesinde işçilerin çalışmaları, HDP ilçe binası görüntüleriyle birlikte yayınlandı." HDP İstanbul İl Başkanı Erdal Avcı da CHP'li Esenyurt Belediyesini suçlayarak belediyenin açıklama yapması gerektiğini belirtti.


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