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Rus ajansı Sputnik International Hatay için “çalıntı bölge” ifadesini kullandı!

'de 'ye destek haberleriyle de bilinen Rus ajansı, 'ün "Benim şahsi meselem" dediği Hatay için “çalıntı bölge” ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 29.02.2020 16:00
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 16:04
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Sputnik “çalıntı bölge” skandalı

Esad rejiminin, İdlib'de Türk askerlerine düzenlediği saldırıda 34 Mehmetçiğimiz şehit düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırının ardından rejim hedeflerini ateş altına aldı. Rejim unsurlarına ağır kayıplar verdirilmesi, Rus medyasını rahatsız etti.

Rusya medya kuruluşu Sputnik, 80 yıl önce topraklarına katılan Hatay üzerinden provokasyona soyundu.

"ÇALINTI BÖLGE"
"Çalınan İl: Suriye'nin Bir Köşesi, 80 Yıl Önce Neden Fransa Tarafından Türkiye'ye Verildi?" başlıklı haberde, Hatay'ın yeniden toprağı olması gerektiği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldı.

TÜRKİYE'DEKİ HESAPLARINA SPAM
Sputnik'in paylaştığı haber, sosyal medyada Türk kullanıcıların büyük tepkisiyle karşılandı. Bazı Twitter kullanıcıları, Sputnik'in Türkçe yayın yapan hesabını "spamlamaya" başladı.

HATAY'IN TÜRKİYE'YE KATILMA SÜRECİ
Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer alan Hatay, 'yla yapılan 1921 Ankara Antlaşması'yla Türkiye sınırları dışında kaldı.

1936'da Suriye ile anlaşan Fransa, Hatay'daki haklarını Şam yönetimine devretti. Türkiye, bölgenin bağımsız olması gerektiğini söyledi.

Gelişmeler üzerine Türkiye, 1938'de Hatay sınırına askeri yığınak yaptı. Bölgeye Türk vali atandı. 5 Temmuz'da 5 bin Türk askeri Hatay'a girdi.

1939 yılında ise Avrupa'da Nazi tehdidinin artması üzerine Fransa, Hatay'daki askerlerini çekme kararı aldı, bölge Türkiye'ye bırakıldı.

Hatay Meclisi, 23 Haziran 1939'da oy birliği ile aldığı karar sonucu Türkiye'ye katıldı. Fransa, Hatay'ın Türkiye'ye bağlı olduğunu kabul etti.



İLK SKANDALI DEĞİL!
Yaşanan bu skandal, Sputnik'in ilk skandalı değil. Özellikle 'ye destek haberleriyle ve Türkiye'yi uluslararası arenada köşeye sıkıştırma çabalı provokatif haberiyle bilinen Rus ajans Sputnik daha önce de benzer skandallara imza atmıştı.

MÜNBİÇ'TEKİ SALDIRIYI TÜRKİYE'YE YIKMAYA ÇALIŞTILAR
Terör örgütü 'nin asılsız iddialarına Sputnik ve Diken anında atladı ve YPG'nin sözcülüğüne soyundu. YPG'nin Türkiye'yi karalamak için yaptığı açıklamayı, Sputnik ve Diken, 'Menbiç Askeri Meclisi: MİT'in emrindeki yeni terör saldırıları planlayan militanları yakaladık' başlığıyla dünyaya servis etti.



RUS GÖRÜNÜMLÜ ABD KALEMŞÖRÜ
Türkçe içerik üreten yabancılar listesindeki en anlaşılmaz yayın organı . Rus-Türk işbirliği giderek artmasına ve iki ülke stratejik birlikteliğini arttırmasına karşın Rus Sputnik, Türkiye karşıtı yayın politikası izliyor. Çalıştığı yerel personellerin etkisi altında kalan Sputnik, daha çok ABD çıkarları çizgisinde, Atlantikçi ve NATO'cu yayın izlenimi yaratıyor. Sputnik, 1 ayda aldığı yaklaşık 22 milyon tıkla Türkiye'de yerli birçok basın organından daha etkili oluyor.



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