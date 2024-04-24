Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk'a hava harekatı düzenlendi. 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.





TERÖR İNLERİ YERLE BİR EDİLİYOR



Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Hakurk bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.







ETKİN VE KARARLI MÜCADELE



Bakanlık, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceğini net bir şekilde belirtti.