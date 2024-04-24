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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024, 18:45 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024, 18:45

Son dakika: Hakurk'a hava harekatı! 6 PKK’lı terörist sarı torbalık oldu

Irak’ın kuzeyindeki terör inleri yerle bir ediliyor. Bu kapsamda Hakurk bölgesinde hava harekatı icra edildi. 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk'a hava harekatı düzenlendi. 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.


TERÖR İNLERİ YERLE BİR EDİLİYOR

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Hakurk bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.



ETKİN VE KARARLI MÜCADELE

Bakanlık, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceğini net bir şekilde belirtti.

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