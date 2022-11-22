Son dakika: Hablemitoğlu davasında iddianame kabul edildi: FETÖ-Levent Göktaş silahlı suç örgütü yapımı suikast

Son dakika haberi... Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari emekli Albay Levent Göktaş'ın da bulunduğu 10 kişi hakkında hazırlanan iddianame Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hablemitoğlu'nun öldürülmesi eyleminde Levent Göktaş'ı, Enver Altaylı ve Aydın Köstem üzerinden olaya azmettiren kişinin Mustafa Özcan olduğu, Fetullah Gülen'in ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurucusu olarak Mustafa Özcan'ın tüm eylemlerinden sorumlu olduğu belirtildi. Ukrayna'dan MİT operasyonuyla getirilen eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır'ın ifadesinde, ilgisi olmayan bazı kişileri suikaste karışmış gibi gösterdiği kurgusal anlatımlar ise iddianamede çürütülerek dikkate alınmadı.